У бордовому пальті і з гербом на шиї: Олена Зеленська з чоловіком приїхала до Польщі

Президент України Володимир Зеленський і його дружина Олена Зеленська з офіційним візитом прибули до Польщі. Біля президентського палацу у Варшаві їх зустріли президент Польщі Анджей Дуда з дружиною Агатою Корнгаузер-Дудою.

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Фото: Associated Press

Перша леді України продемонструвала там ансамбль бордового кольору, який складався із сукні довжини міді і елегантного пальта.

Фото: Associated Press

Образ Зеленська доповнила шкіряними туфлями на високих шпильках в тон вбрання. Вона зробила акуратне укладання з боковим проділом і ніжний макіяж. У вухах були екстравагантні сережки, а на шиї – підвіска у вигляді герба на ланцюжку.

Фото: Associated Press

Зеленський був одягнений у чорний світшот із нашивками-гербом, штани-карго кольору хакі і темно-бежеві кросівки.

Фото: Associated Press

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