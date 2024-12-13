У бордовому пальті та крислатому капелюсі: королева Максима з чоловіком-королем на урочистому обіді

Король Віллем-Олександр та королева Максима були присутні на урядовому обіді на честь президента Португалії Марсело Ребело де Соузи, організованому прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом у музеї Мауріцгейс в Амстердамі.
Королева Максима була зазнімкована разом із чоловіком-королем біля різдвяної ялинки і одяглася цього разу в яскраве бордове пальто без коміра і крислатий капелюх до тону якого підібрала рукавички, клатч від Zara та темно-бордові шкіряні туфлі на підборах Gianvito Rossi.
Максима зібрала волосся в зачіску, зробила виразний макіяж і одягла свої улюблені сережки-пензлики.
Її чоловік король Віллем-Олександр був у смугастому синьому костюмі, сорочці та блакитній краватці у дрібний принт.
Нагадаємо, президент Португалії здійснив дводенний візит до Нідерландів і з цієї нагоди король і королева влаштували для нього урочистий прийом та банкет. Він у свою чергу запросив Максиму та Віллема-Олександра на музичну виставу.
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