У бордовому пальті та рожевому капелюсі з вуаллю: герцогиня Софі з сім’єю на великодній службі

Герцогиня Софі / © Associated Press

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60-річна герцогиня Софі обрала для виходу у світ бордове пальто від ALAÏA, під яким була молочно-біла сукня з коміром. На голові у Софі красувався капелюх-таблетка Jane Taylor London ніжно-рожевого кольору з вуаллю, вона взула лаковані туфлі-човники на підборах Jimmy Choo, а в руках тримала клатч бордового кольору від Sophie Habsburg.

Волосся Софі зібрала в низький пучок, зробила лаконічний макіяж і одягла сережки-висячки з кольоровим камінням.

Принц Едвард, герцогиня Софі та їхній син Джеймс / © Associated Press

Чоловік герцогині був одягнений у темний класичний костюм, сорочку та краватку в принт так само, як і їхній син Джеймс.

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Також святкову службу сьогодні відвідали король Чарльз та королева Камілла, принцеси Йоркські Беатріс та Євгенія з чоловіками, принцеса Анна та навіть Сара Йоркська та її колишній чоловік принц Ендрю.

Принцеса Беатріс та її чоловік Едо / © Getty Images