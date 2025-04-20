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У бордовому пальті та рожевому капелюсі з вуаллю: герцогиня Софі з сім’єю на великодній службі
Герцог та герцогиня Единбурзькі прибули сьогодні на великодню службу разом зі своїм сином Джеймсом.
60-річна герцогиня Софі обрала для виходу у світ бордове пальто від ALAÏA, під яким була молочно-біла сукня з коміром. На голові у Софі красувався капелюх-таблетка Jane Taylor London ніжно-рожевого кольору з вуаллю, вона взула лаковані туфлі-човники на підборах Jimmy Choo, а в руках тримала клатч бордового кольору від Sophie Habsburg.
Волосся Софі зібрала в низький пучок, зробила лаконічний макіяж і одягла сережки-висячки з кольоровим камінням.
Чоловік герцогині був одягнений у темний класичний костюм, сорочку та краватку в принт так само, як і їхній син Джеймс.
Також святкову службу сьогодні відвідали король Чарльз та королева Камілла, принцеси Йоркські Беатріс та Євгенія з чоловіками, принцеса Анна та навіть Сара Йоркська та її колишній чоловік принц Ендрю.