У бордовому пальті та сережках королеви: принцеса Кейт із чоловіком приїхали до Уельсу

Принц і принцеса Уельські прибули до західного Уельсу, у маленьке місто Сент-Девідс в річницю смерті королеви Єлизавети II.
Кейт і Вільям приїхали без дітей і взяли участь у приватній службі у стародавньому соборі Святого Давида, присвяченій річниці смерті монархині.
Принцеса Уельська поклала букет перед фотографією королеви Єлизавети у соборі. Собор Святого Давида має унікальний королівський зв'язок – це єдиний британський собор, де монархиня посідала особливе місце у Квірі серед членів капітула. Покійна королева Єлизавета засідала тут чотири рази під час своїх візитів до собору під час свого історичного правління.
Кетрін була одягнена в бордову сукню-пальто від Eponine London і відповідний капелюх від Sahar Millinery. З аксесуарів вона вибрала крихітний клатч того самого відтінку та пару замшевих туфель Gianvito Rossi. Принцеса підібрала мінімалістичні прикраси у вигляді перлинних сережок із діамантами, які раніше належали королеві. А також зробила макіяж та навіть манікюр у світлих відтінках. Волосся Кейт було зачесане назад у розкішний пучок.
Нагадаємо, король Чарльз та королева Камілла відвідали службу на честь Єлизавети II у Шотландії.
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