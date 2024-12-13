У бордовому пальті та синіх штанях: стильна принцеса Інгрід Олександра з'явилася на публіці з мамою

Мама та дочка відвідали дитяче та юнацьке відділення лікарні Драммена в Осло. Принцеса Метте-Маріт вийшла у світ у чорному подовженому жакеті та широких штанях, під жакет одягла блідо-рожеву блузку і була у чорному взутті на підборах. Вона зробила укладання локонами та легкий макіяж на обличчі.

Її 20-річна дочка Інгрід Олександра, яка так рідко з'являється на публіці, була одягнена в сині штани зі стрілками у поєднанні з блакитною сорочкою в смужку та бордовим пальтом, в руках принцеса тримала клатч від Prada і була взута у кросівки. Дівчина розпустила волосся, зробила легкий макіяж зі стрілками на віках і вдягла золоті сережки.

Принцеса Метте-Маріт з дочкою принцесою Інгрід Олександрою / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно принцеса Метте-Маріт із чоловіком кронпринцем Гоконом відвідували церемонію вручення премії миру організації Save the Children у Нобелівському центрі світу в Осло.

Кронпринц Гокон та кронпринцеса Метте-Маріт / Фото: Getty Images

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