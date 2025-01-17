У бордовому total look: красива королева Максима побувала на заході

Королева Нідерландів Максима з'явилася на публічному заході в аутфіті яскравого відтінку, який дуже їй пасує.

Її Величність відвідала сільськогосподарський кооператив Royal Cosun з переробки цукрових буряків у Дінтелорді.

Приїхала на робочу зустріч Максима в бордовому пальті від Max Mara, крислатому капелюсі Maison Delvigne, в руці тримала клатч зі зміїної шкіри Sophie Habsburg і була в шкіряних рукавичках, підібраних до тону, а взута була в туфлі-човники на підборах Gianvito Rossi.

Королева доповнила свій гарний аутфіт невеликими сережками з діамантами і зібрала волосся в зачіску, а також зробила виразний макіяж очей.

Королева Максима / Фото: Getty Images

А нещодавно ми бачили інший образ королеви Максими, коли вона взяла участь у громадському мистецькому проєкті "Thuis in Den Haag" у Гаазі та приїхала на захід у яскравому, але м'ятому костюмі.

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