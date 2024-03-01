У бордовому вбранні і з брошкою-мапою України: Олена Зеленська виступила на саміті у Лондоні

Олена Зеленська у межах свого робочого візиту до Великої Британії взяла участь у Глобальному саміті м’якої сили Global Soft Power Index, який відбувся у Лондоні. На заході поговорили про внесок перших леді і джентльменів в індекс своїх країн.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

"Наша м’яка сила за ці два роки зазнала небувалої трансформації – як відповідь на жорстокість вторгнення в Україну. Бо вона завжди зростає, коли ми об’єднуємося навколо спільних викликів. І наш Саміт перших леді та джентльменів, що став постійно діючим, – тому підтвердження", – зазначила Зеленська.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

На саміті перша леді продемонструвала гарний діловий образ. На ній був бордовий костюм від українського бренду the COAT by Katya Silchenko, який складався з елегантного жакета і спідниці міді, та темно-бордова блузка. Взута вона була у бежеві лаковані туфлі-човники.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

До жакету перша леді прикріпила улюблену символічну брошку у вигляді мапи України від українського бренду Gasanova.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Свій образ Олена доповнила акуратним укладанням, макіяжем у ніжних відтінках і золотими сережками-пусетами.

Олена Зеленська / Фото: Instagram Олени Зеленської

Нагадаємо, Олена Зеленська у жакеті від українського бренду Litkovska і штанях-палацо побувала на аудіенції у королеви Камілли.

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