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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
149
Час на прочитання
1 хв

У бордовому жакеті та спідниці в складку: принцеса Анна відвідала лікарню

Принцеса Анна прибула з візитом до Королівської університетської лікарні Ліверпуля.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Анна

Принцеса Анна / © Getty Images

Її Високість приїхала, щоб зустрітися з рятувальниками та подякувати їм після інциденту в понеділок увечері, коли автомобіль врізався у натовп людей під час перемоги футбольного клубу «Ліверпуль» у Прем’єр-лізі в Ліверпулі.

Принцеса одяглася в бордовий подовжений жакет, який поєднала з темною спідницею довжини до колін у складку, шкіряними туфлями на підборах і шарфом, зав’язаним на шиї. Також Анна була в рукавичках, з брошкою на грудях, перлинних сережках у вухах і зі своїм улюбленим укладанням «вулик».

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

Нагадаємо, нещодавно сестра короля Чарльза з’явилася на виставці Devon County Show у виставковому центрі Westpoint у Клісті Сент-Мері, неподалік Ексетера. Там Її Високість продемонструвала образ у картатому костюмі.

Принцеса Анна / © Getty Images

Принцеса Анна / © Getty Images

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