У бордовому жакеті та з яскравим манікюром: данська кронпринцеса Мері під час ділового візиту

Образ був стриманим і елегантним, але все ж, один незвичайний акцент ми в ньому помітили.

Кронпринцеса Мері відвідала організацію ЮНІСЕФ у Данії та поспілкувалася зі співробітниками. Цей візит було організовано, оскільки Відділ постачання організації святкує 60-річчя цього року.

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

Спочатку склад був побудований для пакування аптечок для пологових будинків та дитячих клінік, але перетворився на логістичний центр. Тут є найбільший склад гуманітарної допомоги у світі.

Кронпринцеса для цього ділового візиту вирішила одягнути досить строгий лук. Мері поєднала бордовий жакет від Alexander McQueen із чорною водолазкою та чорними широкими штанами.

Її Королівська Високість зібрала волосся у високий "кінський" хвіст, зробила лаконічний макіяж, а у вухах у неї були сережки-пусети. Цікавою деталлю образу став досить яскравий манікюр, виконаний фіолетовим лаком. Зазвичай королівські особи намагаються не фарбувати нігті такими яскравими відтінками, наприклад, принцеса Уельська найчастіше зовсім не покриває нігті жодним відтінком.

Манікюр кронпринцеси Мері / Фото: Getty Images

Кронпринцеса Мері / Фото: Getty Images

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