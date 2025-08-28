ТСН у соціальних мережах

Суспільство
137
1 хв

У бронзовій сорочці та спідниці максі: стильний вихід королеви Йорданії Ранії

Королева Йорданії була зазнімкована фотографами під час візиту до магазину.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Ранія

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Її Величність приїхала до магазину Al Ahli Club Bazaar і обрала стильний лук для нового публічного виходу.

Ранія була в бронзовій сорочці та спідниці максі з бавовняного попліну, змішаного зі зборками та цікавим декором на поясі. Її Величність зробила легке укладання і макіяж очей, а губи підкреслила рожевим блиском. Також у неї у вухах були сережки, світлий манікюр на пальцях, годинник на зап’ясті та кілька золотих каблучок на пальцях.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

«Чудові вітрини на базарі Al Ahli Club Bazaar сьогодні», — написала Ранія під фото.

Буквально кількома днями раніше королева разом зі старшою донькою принцесою Іман відвідала робочу зустріч із представниками дизайнерської спільноти в межах майбутнього Тижня дизайну в Аммані. Вона, як завжди, мала елегантний вигляд, і її дочка теж справила враження.

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

Королева Ранія та принцеса Іман / © Instagram королеви Ранії

137
