У бронзовій сорочці та спідниці максі: стильний вихід королеви Йорданії Ранії

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

Її Величність приїхала до магазину Al Ahli Club Bazaar і обрала стильний лук для нового публічного виходу.

Ранія була в бронзовій сорочці та спідниці максі з бавовняного попліну, змішаного зі зборками та цікавим декором на поясі. Її Величність зробила легке укладання і макіяж очей, а губи підкреслила рожевим блиском. Також у неї у вухах були сережки, світлий манікюр на пальцях, годинник на зап’ясті та кілька золотих каблучок на пальцях.

Королева Ранія / © Instagram королеви Ранії

«Чудові вітрини на базарі Al Ahli Club Bazaar сьогодні», — написала Ранія під фото.

Буквально кількома днями раніше королева разом зі старшою донькою принцесою Іман відвідала робочу зустріч із представниками дизайнерської спільноти в межах майбутнього Тижня дизайну в Аммані. Вона, як завжди, мала елегантний вигляд, і її дочка теж справила враження.