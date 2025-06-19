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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
1 хв

У бронзовій сукні та золотих туфлях: королева Максима сходила на робочий захід

Королева Нідерландів відвідала новий завод у Хенгело.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Максима

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима була присутня на відкритті нової установки з уловлювання CO₂ компанії Twence, що займається відходами та енергією у Хенгело. Компанія спеціалізується на стійкій переробці відходів та біомаси, а також виробництві відновлюваної енергії та сировини.

Її Величності провели екскурсію, а також вона поговорила зі співробітниками щодо застосування CO₂ у тепличному садівництві та на ринку сухого льоду.

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Максима приїхала на зустріч у бронзовій сукні Mattijs van Bergen із золотим поясом на талії та взута у золоті туфлі Gianvito Rossi на високих підборах. До вбрання королева підібрала головний убір до тону і сережки-висячки з камінням, а в руках тримала клатч та рукавички. У Максими було кілька золотих браслетів на зап’ястя і заручальна каблучка на пальці, волосся вона зібрала в зачіску і зробила легкий макіяж.

Тим часом, старша дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра — принцеса Катаріна-Амалія вчора з’явилася на публічному заході в головному уборі з колекції своєї матері.

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Принцеса Катаріна-Амалія / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Сумки королеви Максими / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима та король Віллем-Олександр / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

Королева Максима / © Getty Images

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