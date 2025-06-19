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У бронзовій сукні та золотих туфлях: королева Максима сходила на робочий захід
Королева Нідерландів відвідала новий завод у Хенгело.
Королева Максима була присутня на відкритті нової установки з уловлювання CO₂ компанії Twence, що займається відходами та енергією у Хенгело. Компанія спеціалізується на стійкій переробці відходів та біомаси, а також виробництві відновлюваної енергії та сировини.
Її Величності провели екскурсію, а також вона поговорила зі співробітниками щодо застосування CO₂ у тепличному садівництві та на ринку сухого льоду.
Максима приїхала на зустріч у бронзовій сукні Mattijs van Bergen із золотим поясом на талії та взута у золоті туфлі Gianvito Rossi на високих підборах. До вбрання королева підібрала головний убір до тону і сережки-висячки з камінням, а в руках тримала клатч та рукавички. У Максими було кілька золотих браслетів на зап’ястя і заручальна каблучка на пальці, волосся вона зібрала в зачіску і зробила легкий макіяж.
Тим часом, старша дочка королеви Максими та короля Віллема-Олександра — принцеса Катаріна-Амалія вчора з’явилася на публічному заході в головному уборі з колекції своєї матері.