-
- Суспільство
- 21
- 1 хв
У бронзовому костюмі та з великими сережками у вухах: королева Максима приїхала з візитом до школи
Королева Нідерландів відвідала початкову школу Де Стромен в Алфен-ан-ден-Рейні.
Зустріч була присвячена програмі «Більше музики у класі», почесним головою якої є королева. Максима приїхала подивитись, як школа реалізує нову програму «Створіть простір для творчості».
Після музичного привітання учні пояснили, чому творчі предмети такі важливі для них. Потім Максима поспілкувалася із членами міської ради та місцевими культурними партнерами.
Цього разу на публіці королева з’явилася у спідничному костюмі бронзового відтінку, який складався із короткого жакету та спідниці від бренду Natan. Її талію підкреслював широкий чорний пояс. Вона зібрала волосся у високий пучок, зробила натуральний макіяж та доповнила образ великими чорними сережками.
Нещодавно королева Максима у схожому відтінку вбранні відвідувала церемонію відкриття фестивалю Eurosonic Noorderslag у Гронінгені та теж мала дуже стильний вигляд.