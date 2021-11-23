У бронзовому костюмі та блузці з бантом: діловий аутфіт віцепрезидентки США

У бронзовому костюмі та блузці з бантом: діловий аутфіт віцепрезидентки США

Камала Гарріс у стриманому луці виступила у Білому домі.

Віцепрезидентка США Камала Гарріс виступила у залі Південного суду у комплексі Білого дому на тему вакцинації проти Covid-19. Білий дім оголосив у понеділок, 22 листопада, про ініціативу на 1,5 мільярда доларів, спрямовану на розширення доступу до охорони здоров'я в сільських районах, які недостатньо обслуговуються.

Камала Гарріс / Getty Images

Камала, як завжди, продемонструвала стриманий діловий образ. На ній був штанний костюм бронзового відтінку та чорна блузка з бантом. Вбрання вона доповнила чорними туфлями на шпильці.

Волосся політикині було акуратно укладено, на обличчі був легкий макіяж із чорним олівцем на повіках. Вуха Гарріс прикрасила лаконічними сережками, а на пальці була каблучка з фіолетовим каменем. На обличчі вона мала чорну маску, яку зняла перед виступом.

Камала Гарріс / Getty Images

Раніше у Парижі пані Гарріс продемонструвала образ у сірому картатому жакеті, чорній водолазці та чорних штанах.

Камала Гарріс / Associated Press

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