У брошці матері Єлизавети II: королева Камілла доповнила образ особливою прикрасою

Пропонуємо дізнатися про одну з улюблених прикрас королеви трохи більше.

Цього місяця принцеса Уельська провела свій другий різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. Цьогорічний захід був присвячений пам'яті королеви Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року.

Серед гостей уже щорічної події, яку потім показували по телевізору на Різдво, були всі близькі королівські родичі пари.

Її Величність королева Камілла обрала для концерту біле пальто, під яким була сукня з принтом, а ось доповнила вона свій вечірній образ брошкою в стилі пізнього ардеко.

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Прикраса виконана з цитринів та діамантів компанією Cartier у 1930-х роках. Раніше брошка належала Єлизаветі Боуз-Лайон – королеві-матері. Вона часто носила цю прикрасу від 1930-х до 1950-х років.

Королева-мати / Фото: Getty Images

Королева Камілла вперше одягла цю прикрасу невдовзі після того, як вийшла заміж за короля, і тепер теж носить її регулярно. Можливо, брошку подарувала їй королева Єлизавета ІІ.

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