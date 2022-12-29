Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У брошці матері Єлизавети II: королева Камілла доповнила образ особливою прикрасою

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
Перегляди
3016
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У брошці матері Єлизавети II: королева Камілла доповнила образ особливою прикрасою

Королева Камілла / Фото: Getty Images

Пропонуємо дізнатися про одну з улюблених прикрас королеви трохи більше.

Цього місяця принцеса Уельська провела свій другий різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві. Цьогорічний захід був присвячений пам'яті королеви Єлизавети II, яка померла у вересні 2022 року.

Серед гостей уже щорічної події, яку потім показували по телевізору на Різдво, були всі близькі королівські родичі пари.

Її Величність королева Камілла обрала для концерту біле пальто, під яким була сукня з принтом, а ось доповнила вона свій вечірній образ брошкою в стилі пізнього ардеко.

Королева Камілла / © Getty Images
Королева Камілла / Фото: Getty Images

Прикраса виконана з цитринів та діамантів компанією Cartier у 1930-х роках. Раніше брошка належала Єлизаветі Боуз-Лайон – королеві-матері. Вона часто носила цю прикрасу від 1930-х до 1950-х років.

Королева-мати / © Getty Images
Королева-мати / Фото: Getty Images

Королева Камілла вперше одягла цю прикрасу невдовзі після того, як вийшла заміж за короля, і тепер теж носить її регулярно. Можливо, брошку подарувала їй королева Єлизавета ІІ.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
3016
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація