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У брошці за 100 тисяч доларів: королева Камілла віддала шану своїй свекрусі Єлизаветі II
Королева Камілла під час своєї прогулянки в Даремі вчора з королем Чарльзом повністю повторила свій торішній великодній образ.
На службу Камілла приїхала в смарагдовій сукні Anna Valentine, чорній кейпнакидці від Amanda Wakeley і підібрала капелюх до тону вбрання від Philip Treacy. Вона була взута в туфлі Eliot Zed, на зап’ясті у Камілли був браслет Van Cleef & Arpels, вона була у шкіряних рукавичках, а в руках несла сумку Chanel. На шиї королева мала улюблену пластинчасту підвіску з ініціалами її онуків.
Цього дня королева віддала шану своїй покійній свекрусі, королеві Єлизаветі II. На ній була розкішна брошка з діамантами і смарагдами 1893 року, яка колись належала покійній монархині.
Брошка у вигляді кельтського вузла зі смарагдами та діамантами оцінюється у 80 000 фунтів стерлінгів (понад 100 тисяч доларів) і датується 1893 роком. Спочатку вона належала королеві Марії і, як кажуть, була одним із її весільних подарунків, пише express.co.uk.
Королева Єлизавета II успадкувала більшу частину коштовностей своєї бабусі. Зокрема, покійна монархиня одягала її на державний бенкет на честь президента Ірландії 2014 року у Віндзорському замку.
Також Камілла носила цю брошку під час нещодавнього візиту до Італії з королем Чарльзом.