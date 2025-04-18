У брошці за 100 тисяч доларів: королева Камілла віддала шану своїй свекрусі Єлизаветі II

Королева Камілла / © Getty Images

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На службу Камілла приїхала в смарагдовій сукні Anna Valentine, чорній кейпнакидці від Amanda Wakeley і підібрала капелюх до тону вбрання від Philip Treacy. Вона була взута в туфлі Eliot Zed, на зап’ясті у Камілли був браслет Van Cleef & Arpels, вона була у шкіряних рукавичках, а в руках несла сумку Chanel. На шиї королева мала улюблену пластинчасту підвіску з ініціалами її онуків.

Цього дня королева віддала шану своїй покійній свекрусі, королеві Єлизаветі II. На ній була розкішна брошка з діамантами і смарагдами 1893 року, яка колись належала покійній монархині.

Королева Камілла / © Getty Images

Брошка у вигляді кельтського вузла зі смарагдами та діамантами оцінюється у 80 000 фунтів стерлінгів (понад 100 тисяч доларів) і датується 1893 роком. Спочатку вона належала королеві Марії і, як кажуть, була одним із її весільних подарунків, пише express.co.uk.

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Королева Камілла / © Getty Images

Королева Єлизавета II успадкувала більшу частину коштовностей своєї бабусі. Зокрема, покійна монархиня одягала її на державний бенкет на честь президента Ірландії 2014 року у Віндзорському замку.

Королева Єлизавета II та Президент Ірландії Майкл Д. Хіггінс, 2014 рік / © Getty Images

Також Камілла носила цю брошку під час нещодавнього візиту до Італії з королем Чарльзом.