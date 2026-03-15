У Британії святкують День матері: король Чарльз і королева Камілла поділилися милими фото зі своїми мамами

Сьогодні у Великій Британії відзначають День матері.

Король Чарльз та королева Камілла

Король Чарльз та королева Камілла / © Associated Press

Традиційно цей день святкують у четверту неділю Великого посту за три тижні до Великодня. Цього року свято припадає на 15 березня.

Король Чарльз та королева Камілла вже поділилися архівними знімками своїх матерів у соцмережах.

Королева Єлизавета II та королева-мати Єлизавета / © instagram.com/theroyalfamily

Королева Єлизавета II та королева-мати Єлизавета / © instagram.com/theroyalfamily

Монарх опублікував фото на якому зображена ще молода його мати Єлизавета II, а також його бабуся Єлизавета Боуз-Лайон (відома, як королева-мати Єлизавета). На іншому фото зазнімкована Єлизавета II з маленькими принцом Чарльзом та його молодшою сестрою принцесою Анною, а також в оточенні улюблених королівських коргі. Фото зроблено на лавці на тлі квітучого саду.

Королева Єлизавета II з маленькими Чарльзом та принцесою Анною / © instagram.com/theroyalfamily

Королева Єлизавета II з маленькими Чарльзом та принцесою Анною / © instagram.com/theroyalfamily

«Бажаємо всім мамам, і тим, хто сьогодні сумує за своїми мамами, спокійного і радісного Дня матері», — написав монарх.

На третьому фото королева Камілла зазнімкована зі своєю матір’ю Розалінд Шанд. Знімок, яким Камілла вже неодноразово ділилася на День матері, мабуть, він її улюблений.

Камілла з матір’ю Розалінд Шанд / © instagram.com/theroyalfamily

Камілла з матір’ю Розалінд Шанд / © instagram.com/theroyalfamily

