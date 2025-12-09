ТСН у соціальних мережах

У британській королівській родині відбудеться ще одне весілля: що про це відомо

У британській королівській родині наступного року відбудеться одразу кілька весіль. Серед наречених і леді Амелія Віндзор.

Леді Амелія Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Кажуть, що леді Амелія Віндзор заручена із забудовником Оллі Льюїсом. І хоча офіційно дівчина сама це поки що не підтвердила, але британська преса вже активно про це пише.

Леді Амелія, яка посідає 44-те місце в лінії престолоспадкування, є дочкою графа та графині Сент-Ендрюс. Амелія зустрічається із забудовником Оллі Льюїсом від 2023 року і, за даними Daily Mail, пара тепер заручена.

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Леді Амелія Віндзор / © Instagram Амелії Віндзор

Льюїс відвідував Вімблдон разом із членами королівської сім’ї протягом останніх двох років, а вперше їх помітили разом на фестивалі у Гластонбері 2023 року.

Нагадаємо, 30-річна леді Амелія працює моделлю та знімалася в рекламних кампаніях таких брендів, як Chanel, Alaïa, Dolce & Gabbana та улюбленого бренду королівської родини Penelope Chilvers. Вона також виступає за захист довкілля.

Оллі Льюїс та леді Амелія Віндзор на Вімблдоні / © Getty Images

Оллі Льюїс та леді Амелія Віндзор на Вімблдоні / © Getty Images

Що ж, чекатимемо на підтвердження цієї прекрасної новини в Instagram леді Амелії — поки дівчина не публікувала ані фото із заручин, ані фото каблучки.

Нагадаємо, раніше цього року було оголошено про заручини племінниці принцеси Діани — леді Елізи Спенсер.

Також про намір одружитися заявив син принцеси Анни — Пітер Філліпс.

