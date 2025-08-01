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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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У британській королівській сім’ї готуються до нового весілля: стали відомі подробиці

Чотири роки тому Пітер Філліпс розлучився зі своєю першою дружиною Отем Келлі, а тепер хоче знову одружитися.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

47-річний племінник короля Чарльза і онук покійної королеви Єлизавети II оголосив про заручини з Гаррієт Сперлінг, медсестрою Національної служби охорони здоров’я, після року стосунків.

Журнал Hello! першим повідомив про це і опублікував нові фотографії пари, на яких Гаррієт демонструє заручальну каблучку.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

«Пан Пітер Філліпс, син Її Королівської Високості принцеси Анни і капітана Марка Філліпса, і пані Гаррієт Сперлінг, дочка покійних пана Руперта Сандерса і пані Мері Сандерс з Глостершира, сьогодні підтвердили свої офіційні заручини», — пише видання.

«Обидві сім’ї були одночасно повідомлені про оголошення і були в захваті від чудової новини про заручини. Їхні Величності король і королева, принц і принцеса Уельські були повідомлені про оголошення», — йдеться у заяві, де також додається, що офіційно дату весілля поки що не призначено.

Зазначимо, що Гаррієт цього літа активно брала участь у заходах, де з’являлися члени королівської сім’ї та деякі королівські експерти припускали, що справа йде до їхнього з Пітером весілля.

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Гаррієт Сперлінг і Пітер Філліпс / © Getty Images

Нагадаємо, вчора стало відомо, що заручена також племінниця принцеси Діани — леді Еліза Спенсер. Дівчина поділилася радісною новиною у Instagram.

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