У британській королівській сім’ї очікується поповнення: родичка Єлизавети II оголосила про вагітність

Флора і Тімоті Вестерберг

Реклама

Дівчина оголосила про свою вагітність у понеділок у зворушливому посту в соціальних мережах разом зі своїм чоловіком Тімоті Вестербергом, з яким вона одружена вже п’ять років.

«З радістю повідомляю, що ми з Тімоті чекаємо на нашого первістка. Ми просто у нестямі від щастя. Фотографія зроблена моїм батьком @ogilvylandscape xx», — написала Флора.

Флора і Тімоті Вестерберг

У кадрі Флора з’явилася в милій квітковій сукні синього кольору від Erdem з поясом, що підкреслює її помітно великий живіт. На знімку дівчина та її чоловік, шведський фінансист Тімоті Вестерберг, стоять у саду, а вона тримає руку на своєму животі, що зростає. Тімоті мав елегантний вигляд у світло-блакитній сорочці на ґудзиках під темно-синім піджаком та чорних штанях.

Реклама

Це перша радісна новина про майбутнє поповнення у королівській родині 2026 року.