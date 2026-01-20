ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
174
Час на прочитання
1 хв

У британській королівській сім’ї очікується поповнення: родичка Єлизавети II оголосила про вагітність

Внучка принцеси Олександри Кентської (двоюрідної сестри покійної королеви Єлизавети II) Флора Вестерберг оголосила, що вагітна первістком.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Флора та Тімоті Вестерберг

Флора і Тімоті Вестерберг

Дівчина оголосила про свою вагітність у понеділок у зворушливому посту в соціальних мережах разом зі своїм чоловіком Тімоті Вестербергом, з яким вона одружена вже п’ять років.

«З радістю повідомляю, що ми з Тімоті чекаємо на нашого первістка. Ми просто у нестямі від щастя. Фотографія зроблена моїм батьком @ogilvylandscape xx», — написала Флора.

Флора і Тімоті Вестерберг

Флора і Тімоті Вестерберг

У кадрі Флора з’явилася в милій квітковій сукні синього кольору від Erdem з поясом, що підкреслює її помітно великий живіт. На знімку дівчина та її чоловік, шведський фінансист Тімоті Вестерберг, стоять у саду, а вона тримає руку на своєму животі, що зростає. Тімоті мав елегантний вигляд у світло-блакитній сорочці на ґудзиках під темно-синім піджаком та чорних штанях.

Це перша радісна новина про майбутнє поповнення у королівській родині 2026 року.

Дата публікації
Кількість переглядів
174
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie