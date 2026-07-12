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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
134
Час на прочитання
1 хв

У британській королівській сім’ї поповнення: родичка короля Чарльза вперше стала мамою

Онучка принцеси Олександри Кентської (двоюрідної сестри покійної королеви Єлизавети II) Флора Вестерберт вперше стала мамою.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Флора Вестерберг

Флора Вестерберг

Флора поділилася на своїй сторінці в Instagram фотографією своєї новонародженої дочки та написала під знімком:

Флора Вестерберг

Флора Вестерберг

«Наша дочка Ізабель Марина Вестерберг з'явилася на світ вранці 8 липня. Ми з Тімоті безмірно раді і сповнені любові до неї. Вона названа на честь того, яке благословення вона є, а також на честь моєї прабабусі по батьківській лінії. Її ім'я також означає «морська», де ми завжди почуваємося спокійніше в Шотландії та Швеції. Дякую за ваші добрі слова xx», - йдеться в підписі.

Ізабель Марина Вестерберг

Ізабель Марина Вестерберг

Нагадаємо, на початку січня Флора Вестерберг оголосила, що вагітна первістком. Дівчина одружена з Тімоті Вестербергом. Їхнє весілля відбулося 10 вересня 2021 року в каплиці Сент-Джеймс Пікаділлі, а ось розписалася пару роком раніше.

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Дата публікації
Кількість переглядів
134
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