У британській королівській сім’ї поповнення: родичка короля Чарльза вперше стала мамою

Флора Вестерберг

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Флора поділилася на своїй сторінці в Instagram фотографією своєї новонародженої дочки та написала під знімком:

Флора Вестерберг

«Наша дочка Ізабель Марина Вестерберг з'явилася на світ вранці 8 липня. Ми з Тімоті безмірно раді і сповнені любові до неї. Вона названа на честь того, яке благословення вона є, а також на честь моєї прабабусі по батьківській лінії. Її ім'я також означає «морська», де ми завжди почуваємося спокійніше в Шотландії та Швеції. Дякую за ваші добрі слова xx», - йдеться в підписі.

Ізабель Марина Вестерберг

Нагадаємо, на початку січня Флора Вестерберг оголосила, що вагітна первістком. Дівчина одружена з Тімоті Вестербергом. Їхнє весілля відбулося 10 вересня 2021 року в каплиці Сент-Джеймс Пікаділлі, а ось розписалася пару роком раніше.

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