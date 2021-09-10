У штанному костюмі і ботильйонах: Бріжит Макрон на похороні Бельмондо

У штанному костюмі і ботильйонах: Бріжит Макрон на похороні Бельмондо

Перша леді Франції обрала для жалобної церемонії стриманий total black.

Вчора, 9 вересня, на Почесному подвір'ї історичного Будинку Інвалідів відбулася жалобна церемонія прощання з легендарним актором Жаном-Полем Бельмондо. Попрощатися із зіркою кіно прийшли президент Франції Еммануель Макрон і його дружина Бріжит Макрон.

Еммануель і Бріжит Макрони / Associated Press

Еммануель Макрон / Associated Press

Перша леді була одягнена у чорний костюм, який складався з приталеного жакета і прямих штанів зі стрілками, і чорний топ. Вбрання вона доповнила замшевими гостроносими ботильйонами і чорною невеликою сумочкою. На обличчі у Бріжит були чорні окуляри. Шию вона прикрасила тонким делікатним ланцюжком. Акуратне укладання завершила стриманий лук Макрон.

Еммануель і Бріжит Макрони / Getty Images

Еммануель одягнув синій класичний костюм, білу сорочку, чорну краватка і чорні туфлі.

Еммануель і Бріжит Макрони / Associated Press

Нагадаємо, Жан-Поль Бельмондо помер 6 вересня. Йому було 88 років.

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