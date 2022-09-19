У штанному костюмі та в культових туфлях Мері Джейн: королева Ранія дала інтерв'ю в Лондоні

Протягом багатьох років свого правління 52-річна королева Йорданії Ранія неодноразово зустрічалася з королевою Єлизаветою II. Щоб вшанувати пам'ять британської монархині, вона знову приїхала до Лондона.

Учора, 18 вересня, Ранія дала інтерв'ю ITV News, в якому розповіла про свої почуття щодо смерті британської монархині.

"Для мене вона королева миру", - сказала королева Ранія кореспондентці ITV News Еммі Мерфі. "Вона може бути королевою Англії, але я думаю, що символічно вона є королевою для всіх нас".

"Вона не лише здійснила неймовірний вплив за життя, але й пішла з життя, об'єднавши країну", - додала вона. "Я ніколи не бачила в цій країні такого почуття спільності та єдності, як сьогодні", - пояснила королева Ранія, сказавши, що багато людей відклали у бік свої розбіжності, щоб віддати належне покійній монархині. "Вони зібралися разом і згадали найголовніше, а саме те, що всі вони єдині в любові до своєї країни та своєї монархині".

Для інтерв'ю Ранія одягла чорний штанний костюм. Блейзер був двобортним і прикрашений атласним бантом, а ось штани були звуженими. Доповнила образ королева туфлями у стилі Мері Джейн.

Декількома кадрами з інтерв'ю вона поділилася на своїй сторінці в Instagram Stories.

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

Королева Ранія / Фото: Instagram королеви Ранії

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