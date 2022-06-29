У бірюзовій сукні і з клатчем: вишукана Бріжит Макрон в Іспанії

Перша леді Франції на зустріч з іспанськими монархами з'явилася у гарному аутфіті.
У королівському палаці у Мадриді відбулася зустріч членів саміту НАТО. Вітали поважних гостей господарі палацу - король Іспанії Філіп VI і королева Летиція.
Сюди прибули також президент Франції Еммануель Макрон з дружиною Бріжит.
Пані Макрон мала вишуканий вигляд. Вона одягла бірюзову сукню міді і чорні туфлі на шпильках, доповнивши лук чорним клатчем.
Бріжит, як завжди, зробила гарне укладання і макіяж з акцентом на очах.
Еммануель був одягнений у чорний костюм-трійку, білу сорочку і чорну краватку.
А королева Летиція сяяла у чорній сукні від іспанського бренду The 2nd Skin з чорним тонким поясом із золотою пряжкою та у чорних туфлях-слінгбеках.
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