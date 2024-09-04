У будинку дитинства принцеси Діани: принц Гаррі прийняв запрошення свого дядька Чарльза зупиниться в Елторпі

Нещодавно принц Гаррі приїжджав на прощання з дядьком Робертом Феллоузом до Британії.

Зазвичай під час своїх візитів на батьківщину герцог Сассекський зупиняється в готелях, оскільки з маєтку Фрогмор їх із Меган Маркл попросили забрати речі ще минулого року. Під час минулого візиту у травні його батько король Чарльз пропонував синові зупинитися у Букінгемському палаці, але Гаррі відмовився.

Король Чарльз і принц Гаррі з Меган Маркл / Фото: Associated Press

Повідомляється, що цього разу принца Гаррі запросив зупинитися в Елторпі його дядько, граф Чарльз Спенсер, молодший брат принцеси Діани.

Як стало відомо виданню People, 39-річний герцог Сассекський зупинився у свого дядька Чарльза Спенсера в маєтку Елторп після своєї несподіваної появи на поминальній службі по покійному дядькові, лорду Роберту Феллоузу, 29 серпня, де він зустрівся з братом принцом Вільямом.

Маєток сім'ї Спенсер — Елторп / Фото: Getty Images

Похорон відбувся за два дні до 27-ї річниці від дня смерті Діани, 31 серпня. Діана, якій було 36 років, коли вона загинула в автокатастрофі в Парижі, була похована на острові посеред озера Раунд-Овал в Елторпі. Ймовірно, зупинившись у маєтку свого дядька Гаррі, зміг відвідати і маму.

Нагадаємо, у річницю смерті сестри Чарльз Спенсер, вшанував пам'ять принцеси Діани в Instagram, розмістивши пост із фотографіями з її дитинства та вирізками з газет, на яких були знімки з хрестин Діани.

Також раніше ми розповідали подробиці про те, як відбулася перша за багато місяців зустріч принців Гаррі та Вільяма.

Принци Гаррі та Вільям / Фото: Associated Press

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