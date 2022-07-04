У будинку Кейт та Вільяма: який вигляд має інтер'єр вітальні Кенсінгтонського палацу

Принц Вільям зустрівся з прем'єр-міністром Нової Зеландії Джасіндою Ардерн у Кенсінгтонському палаці в Лондоні.
Джасінда Ардерн прибула до Великої Британії з офіційним візитом. Вона мала чудовий вигляд і приїхала на зустріч у максісукні в квітковий принт і красиво уклавши волосся локонами. Герцог Кембриджський зустрічав гостю вдома в синьому піджаку, блакитній сорочці синіх штанах і був взутий у коричневі замшеві туфлі.
Вони мило розмовляли у вітальні в Кенсінгтонського палацу, який, нагадаємо, є офіційною резиденцією принца Вільяма та герцогині Кейт у Лондоні.
Шанувальники королівської родини змогли заглянути до будинку Кембриджських та роздивитися інтер'єр вітальні.
Востаннє така можливість була 2016 року, коли принц Вільям приймав колишнього президента США Барака Обаму та його дружину Мішель у палаці. Тоді всіх ще зачарував маленький принц Джордж, якому було три роки. Він з'явився перед екс-президентом США у білому банному халаті та піжамі.
Судячи з цієї кімнати, Кейт і Вільям віддають перевагу інтер'єру в спокійних бежевих відтінках. У них у вітальні стоїть кілька кремових диванів, висять довгі штори, ідеально підібрані в тон меблів і все це чудово поєднується з іншими елементами декору в бронзових та золотих кольорах. Також у вітальні є вази з квітами та багато сімейних фотографій у рамочках.
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