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У будинку Кейт та Вільяма: який вигляд має інтер'єр вітальні Кенсінгтонського палацу

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У будинку Кейт та Вільяма: який вигляд має інтер'єр вітальні Кенсінгтонського палацу

Принц Вільям і Джасінда Ардерн / Фото: Getty Images

Принц Вільям зустрівся з прем'єр-міністром Нової Зеландії Джасіндою Ардерн у Кенсінгтонському палаці в Лондоні.

Джасінда Ардерн прибула до Великої Британії з офіційним візитом. Вона мала чудовий вигляд і приїхала на зустріч у максісукні в квітковий принт і красиво уклавши волосся локонами. Герцог Кембриджський зустрічав гостю вдома в синьому піджаку, блакитній сорочці синіх штанах і був взутий у коричневі замшеві туфлі.

Вони мило розмовляли у вітальні в Кенсінгтонського палацу, який, нагадаємо, є офіційною резиденцією принца Вільяма та герцогині Кейт у Лондоні.

Шанувальники королівської родини змогли заглянути до будинку Кембриджських та роздивитися інтер'єр вітальні.

Принц Вільям і Джасінда Ардерн / © Getty Images
Принц Вільям і Джасінда Ардерн / Фото: Getty Images

Востаннє така можливість була 2016 року, коли принц Вільям приймав колишнього президента США Барака Обаму та його дружину Мішель у палаці. Тоді всіх ще зачарував маленький принц Джордж, якому було три роки. Він з'явився перед екс-президентом США у білому банному халаті та піжамі.

Барак Обама в гостях у Кенсінгтонському палаці 2016 року / © Getty Images
Барак Обама в гостях у Кенсінгтонському палаці 2016 року / Фото: Getty Images

Судячи з цієї кімнати, Кейт і Вільям віддають перевагу інтер'єру в спокійних бежевих відтінках. У них у вітальні стоїть кілька кремових диванів, висять довгі штори, ідеально підібрані в тон меблів і все це чудово поєднується з іншими елементами декору в бронзових та золотих кольорах. Також у вітальні є вази з квітами та багато сімейних фотографій у рамочках.

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