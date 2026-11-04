У будинку батька Меган Маркл знайшли матеріали, що містять зображення сексуального насильства над дітьми

Томас Маркл / © Getty Images

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Поліція Філіппін виявила зображення, що містять дитячу порнографію, серед речей, які, ймовірно, належать батькові Меган Маркл, Томасу Марклу-старшому, під час розслідування звинувачень у зберіганні дитячої порнографії та сексуальному насильстві над дітьми.

Виконувач обов'язків директора Національної поліції Філіппін (PNP) генерал-майор Вілсон К. Асуєта заявив на пресконференції, що «розслідування рухається у правильному напрямку», повідомляє Page Six. 29 жовтня влада отримала ордер на вивчення доказів у будинку Томаса-старшого в місті Себу, на Філіппінах.

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Томас Маркл / © Getty Images

Відомо, що в будинку Томаса-старшого виявили зображення, що містять сцени сексуального насильства над дітьми. За даними The Times, влада проводить обшук комп'ютерів, телефонів і носіїв інформації, що знаходилися в будинку в місті Себу. Влада повідомила про виявлення відео за участю хлопчиків і дівчаток азіатської та білої раси.

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Тепер розслідують, чи належать 82-річному Томасу-старшому ці пристрої, і чи його зображено на відеозаписах.

"Нам вдалося виявити файли, що містять кілька матеріалів, що підпадають під дію Закону про боротьбу з сексуальним насильством або експлуатацією дітей", - сказав генерал-майор Вілсон К. Асуєта.

Філіппінська поліція поки що офіційно не звинуватила Томаса-старшого.

Розслідування проводять і інші міжнародні органи, зокрема ФБР, яке співпрацює з місцевою поліцією.

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Томас Маркл / © Getty Images

Вже відомо, що мексиканська влада провела обшук у колишньому складському приміщенні Маркл у Росаріто-Біч, у Мексиці. Однак, за повідомленням The Times, міністр внутрішніх справ Філіппін Хуаніто Віктор «Хонвік» Ремулла заявив у вівторок, що мексиканська влада не пов'язувалась з філіппінською поліцією.

За даними місцевого видання Voz, Томас Маркл перестав платити за оренду складського приміщення 2024 року, але продовжував зберігати там свої речі. Він жив у Росаріто від 2011 до 2025 року. 2025 року він переїхав на Філіппіни, а потім повернувся до США після операції з ампутації ноги у грудні 2025 року. Донедавна він проживав у будинку для людей похилого віку у Флориді, але нещодавно його попросили залишити установу після появи новин про ці звинувачення.

Нагадаємо, раніше Меган Маркл висловилася після скандальних звинувачень на адресу її батька вперше назвавши причину, чому перестала спілкуватися з ним.

Меган Маркл / © Getty Images

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