У бузковій сорочці і штанному костюмі: прессекретарка Байдена виступила перед журналістами

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-П’єр з'явилася на брифінгу у Вашингтоні у новому діловому аутфіті.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Вона була одягнена у бежевий штанний костюм, який скомбінувала з сорочкою бузкового кольору.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Жан-П’єр поповнила свою колекцію прикрас: у вухах у неї були золоті овальні сережки з камінням. А на руці був улюблений срібний браслет із підвіскою. Очі Карін підкреслила чорним олівцем і нафарбувала повіки персиковими тінями, а на губах була рожева помада.

Карін Жан-П’єр / Фото: Associated Press

Нагадаємо, минулого разу Карін Жан-П’єр вийшла до журналістів у костюмі кольору фуксії зі штанями-палацо і білому топі.

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