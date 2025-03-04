У бузковій сукні та накидці з вишивкою: принцеса Раджва сяяла на сімейному прийомі

Принцеса Раджва відвідала разом із чоловіком кронпринцем Хусейном сімейний захід, організований королем та королевою Йорданії на честь місяця Рамадану.
Королева Ранія поділилася у своєму блогу в Instagram відео та показала, як відбувався захід. Вона написала:
"Немає більшого благословення, ніж бути в оточенні сім'ї".
Принцеса Раджва – перша королівська невістка та дружина старшого сина королеви Ранії та короля Абдалли II – кронпринца Хусейна. На сімейний захід принцеса прибула у бузковій сукні та накидці до тону з вишивкою, розпустила волосся та доповнила образ лаконічним клатчем та сережками.
На одному з кадрів видно, як королева Ранія обіймає свого сина Хусейна, а принцесу Раджву зазнімковано на задньому плані.
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