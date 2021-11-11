У бузковому костюмі та фіолетових човниках: королева Летиція на заході в Мадриді

Іспанська королева Летиція завітала на захід фонду FMBBVA в аудиторії Ла Вела в Мадриді.
Нещодавно Її Величність повернулася з поїздки з Парагваю, де провела три дні і зустрілася з президентом Парагваю Маріо Абдо Бенітесом і першою леді Сільваною Лопес Морейра де Абдо.
Після повернення додому до Іспанії Летиція повернулася до роботи та вчора відвідала черговий захід. На публіці королева-консорт з'явилася у трикотажному костюмі, що складався з кофти з довгими рукавами та спідниці-міді. До аутфіту Її Величність підібрала фіолетовий тонкий ремінь на талії та туфлі-човники на підборах.
Темне довге волосся королеви було розпущене, а з прикрас вона підібрала до образу сережки-кільця невеликого розміру та свою улюблену каблучку на пальці від бренду Karen Hallam.
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