У бузковому костюмі та з ідеальним укладанням: королева Сільвія на червоній доріжці

Королева Швеції Сільвія обрала елегантний образ для світського виходу.
Її Величність була присутня на відкритті першого "Дому дитинства" у Гессені. Сільвія одяглася в бузковий костюм, а зверху накинула пальто-розлітайку, вона була в білій блузці з рюшами і взута в лаковані туфлі на невисоких підборах. Також у руці королева несла невелику бежево-чорну сумку.
У королівської особи було ідеальне укладання, макіяж на обличчі та кілька різних браслетів на зап'ясті. Також Сільвія одягла каблучки, годинник на чорному шкіряному ремінці та зробила світлий манікюр.
Минулого разу Сільвія з'являлася на червоній доріжці зі своєю молодшою дочкою – принцесою Мадлен. Разом вони були присутні на галавечорі у Нью-Йорку.
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