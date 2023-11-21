У бузковому костюмі та з ідеальним укладанням: королева Сільвія на червоній доріжці

Її Величність була присутня на відкритті першого "Дому дитинства" у Гессені. Сільвія одяглася в бузковий костюм, а зверху накинула пальто-розлітайку, вона була в білій блузці з рюшами і взута в лаковані туфлі на невисоких підборах. Також у руці королева несла невелику бежево-чорну сумку.

У королівської особи було ідеальне укладання, макіяж на обличчі та кілька різних браслетів на зап'ясті. Також Сільвія одягла каблучки, годинник на чорному шкіряному ремінці та зробила світлий манікюр.

Королева Сільвія / Фото: Getty Images

Минулого разу Сільвія з'являлася на червоній доріжці зі своєю молодшою дочкою – принцесою Мадлен. Разом вони були присутні на галавечорі у Нью-Йорку.

Принцеса Мадлен та королева Сільвія / Фото: Getty Images

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