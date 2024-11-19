У бузковому костюмі та з величезними діамантами у вухах: княгиня Шарлін із сім'єю відвідала Національний день

Княгиня Шарлін та князь Альбер II відвідали месу, а після неї вийшли на балкон Палацу Монако у Монте-Карло разом зі своїми дітьми-близнюками принцом Жаком та принцесою Габріеллою та подивилися військовий парад.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Шарлін з'явилася на урочистому заході в бузковому костюмі-двійці, ймовірно пошитому на замовлення брендом Louis Vuitton, а також взула туфлі-човники і в руках тримала клатч. На голові у неї був аксесуар, що нагадує мініатюрний капелюх-таблетку, у вухах сережки з великими діамантами, волосся зібране в зачіску, а на обличчі гарний макіяж.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II з дітьми Жаком та Габріеллою / Фото: Getty Images

Принц Жак був у військовій формі, а його сестра принцеса Габріелла одягла блакитне пальто з квітковою вишивкою та бісером на комірі. Вони обидвоє носили орден Грімальді. Їхній батько князь Альбер II також був у військовій формі.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Getty Images

Національний день Монако також відомий як День суверенного князя, а дата святкування обирається князем, що править.

Святковий захід також відвідали сестри Альбера – принцеса Кароліна та принцеса Стефанія разом зі своїми сім'ями.

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