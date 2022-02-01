У бузковому пальті та лакованих човниках: новий світський вихід кронпринцеси Мері

5 лютого кронпринцеса Данії Мері святкує 50-річчя.

З цієї нагоди весь тиждень у королівського подружжя – Мері та її чоловіка кронпринца Фредеріка – заплановано різноманітні заходи.

Вчора подружжя відвідало відкриття виставки "Марія та спадкові принцеси" в Колдінгу. Виставка "Мері та кронпринцеси" у Колдінгхусі приурочена до 50-річчя кронпринцеси Марії і є портретом данської кронпринцеси та її попередниць: принцеси Луїзи Гессен-Кассельської, Ловіси Шведської, Олександрини Мекленбург-Шверинської та Інгрід Шведської.

Кронпринцеса Мері з чоловіком Фредеріком / Getty Images

Мері одягла на виставку елегантне бузкове пальто з декором і поясом, що підкреслює талію, і взула лаковані туфлі-човники на підборах. В руках у неї був букет квітів, а у вухах виблискували сережки-висячки з камінням. Кронпринцеса мала чудовий вигляд. Її образ доповнювала лаконічна зачіска та макіяж. Її чоловік Фредерік був у синьому костюмі, білій сорочці та краватці у смужку. Останнім часом головний спадкоємець данського трону з'являється на публіці неголеним.

Кронпринцеса Мері з чоловіком Фредеріком / Getty Images

Раніше данська королівська сім'я представила нові офіційні портрети з нагоди ювілею кронпринцеси.

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