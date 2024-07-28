У бузковому жакеті та з особливою підвіскою на шиї: Джилл Байден на Олімпіаді в Парижі

Перша леді США – Джилл Байден – проводить час на Олімпійських іграх у Парижі.
Днями вона відвідала церемонію відкриття Олімпіади в Парижі та з'явилася на червоній доріжці разом із президентом Франції Еммануелем Макроном та його дружиною Бріжит Макрон.
Також Джилл Байден виступила на прийомі в резиденції глави місії США з нагоди відкриття літніх Олімпійських ігор 2024 року та святкування майбутніх Олімпійських ігор 2028 року, які відбудуться у Лос-Анджелесі.
Прибула на захід перша леді у бузковому подовженому жакеті та білих штанях, зробила укладання та виразний макіяж, одягла сережки з блискучими діамантами та кілька золотих підвісок було у неї на шиї, зокрема й підвіска з написом "MAMA".
Також Джилл зустрілася з олімпійською збірною США з водного поло, привітавши їх із перемогою команди над Грецією. На зустріч перша леді приїхала у джемпері з принтом прапора Америки та олімпійськими кільцями та білих джинсах.
Раніше ми показували вам образ Бріжит Макрон на відкритті Олімпіади у Парижі.
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