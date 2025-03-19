У бюджетних сережках: принцеса Уельська вигуляла прикрасу улюбленого бренду

Нещодавно Кейт та Вільям Уельські відвідували гру з регбі на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі.

Ми показували вам кадри з цього візиту та детальніше розповідали про образ принцеси Уельської. Нашу увагу також привернули сережки, які Кейт підібрала для цього виходу у світ.

Принцеса Уельська доповнила свій монохромний образ парою сережок-кілець Shyla, які привернули нашу увагу.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Shyla – це лондонський ювелірний бренд, який розробляє та створює етичні прикраси. Кетрін носила сережки Rosalia з блакиту, які продаються за ціною 70 фунтів стерлінгів (близько 90 доларів). Камені встановлені у невеликий металевий обруч із 22-каратного золота на стерлінговому сріблі. Всі прикраси бренду гіпоалергенні.

Принцеса Уельська / Фото: Associated Press

Прицнеса Уельська явно є шанувальницею бренду, у неї також є схожі сережки з перлинним камінням. У них Кейт у жовтні 2023 року відвідувала громадський центр підтримки українських сімей у Беркширі.

Кейт та Вільям Уельські поспілкувалися з гравцями після матчу збірних Уельсу та Англії з футболу шести націй на стадіоні "Принципаліті" у Кардіффі / Фото: Associated Press

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