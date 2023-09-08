У бюджетній, але гарній сукні: королева Летиція повторила аутфіт

Королева Іспанії з'явилася на публічному заході у сукні, вартість якої становить лише 50 євро.

У п'ятницю Летиція та її чоловік король Філіп VI були присутні на заході, присвяченому VI століттю Привілею Союзу в Кафедральному соборі та мерії Памплони.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

З цієї нагоди Летиція вирішила одягтися у сукню, яку вона вже одягала кілька разів. Це бренд Sfera, вартість такого вбрання довжини міді близько 50 євро. Сукня з квітковим мотивом із гіпюрового мережива, з круглим вирізом та без рукавів.

Дебютувала у ній на публіці королева у червні 2022 року на церемонії вручення державного прапора Силам спеціального призначення ВМС у Картагені. А також носила вбрання у травні 2023-го, коли королівське подружжя Іспанії приймало президента Колумбії Густаво Франсіско Петро та його дружину Вероніку Алькосер у Королівському палаці в Мадриді.

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Цього разу Летиція доповнила образ нюдовими слінгбеками Carolina Herrera, сережками-висячками від Yanes із білого золота із перлинами, вартістю 550 євро. Волосся дружина монарха розпустила і зробила укладання, а також на її обличчі був гарний макіяж.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп був у сірому костюмі, білій смугастій сорочці та з червоною краваткою в принт.

Буквально днем раніше Летиція відвідала церемонію вручення нагород ЮНІСЕФ в Іспанії в Мадриді, де ми побачили її у рожевому штанному костюмі.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Читайте також: