У це неможливо повірити: 50-річна перша леді Південної Кореї приголомшила молодим виглядом

Президент Південної Кореї Юн Сук Йоль і його дружина Кім Кеон Хі з офіційним візитом відвідали Токіо. Фотографи зазнімкували президентське подружжя в аеропорту Ханеда.

Кім Кеон Хі і Юн Сук Йоль / Фото: Getty Images

Цього самого дня вони зустрілися для переговорів у ресторані з прем’єр-міністром Японії Фуміо Кісідою і його дружиною Юко Кісідою.

Перша леді Південної Кореї приголомшила своїм молодим виглядом. Адже у свої 50 вона має вигляд максимум на 30.

Кім має гарні миловидні риси обличчя і гладку сяйливу шкіру без жодної зморшки. Вона дуже схожа на порцелянову ляльку. А ще Кеон Хі має струнку тендітну фігуру.

Кім Кеон Хі / Фото: Associated Press

Впевнені, що перша леді знає цінні секрети краси, які допомагають їй мати такий неймовірний вигляд.

Під час вечері Кім продемонструвала елегантний вигляд. На ній був чорний вкорочений жакет, чорний топ і сіра спідниці з вишитим чорно-білим листям. Вона зробила акуратне укладання з прикореневим об'ємом і легкий макіяж із чорними стрілками.

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