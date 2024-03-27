У це важко повірити: принцеса Діана розповідала, яким був її шлях до пошуку власного стилю

Стилем принцеси Уельської Діани захоплювалися багато хто. Вона співпрацювала з кількома постійними дизайнерами, які шили для неї вбрання для її робочих та світських виходів. Але на початку її шляху в королівській родині Діані довелося непросто в питанні підбору гардеробу.

У новій книжці "Діана. Справжня історія з її вуст" Ендрю Мортона, якому принцеса дала кілька інтерв'ю для створення цієї біографії, Діана розповіла і про те, як вона вчилася одягатися відповідно до вимог королівського протоколу. І виявилося, що в цьому принцесі Уельській зовсім ніхто не допомагав. Ось що розповідала про свій стиль Діана у ті дні:

Принцеса Діана, фото 1981 року / Фото: Associated Press

"Того дня, коли ми побралися, у мене була буквально одна довга сукня, одна шовкова сорочка, одна пара розкішних туфель і все. Раптом нам з мамою знадобилося піти по крамницях і накупити всього, штук по шість. Ми купили стільки, скільки було потрібно, але все одно виявилося замало, майте на увазі, що якщо вам доводиться перевдягатися по чотири рази на день, то ваш гардероб миттєво розростається до неймовірних розмірів... Звідси, мабуть, і критика, яка полилася на мене, як тільки я ступила на королівську сцену, що я постійно з'являюсь у новому одязі”.

Принцеса Діана, фото 1981 року / Фото: Associated Press

Принцеса також розповіла про те, що в році було три сезони, коли доводилося відповідним чином чепуритися. Принцеса звернулася за допомогою до Анни Гарві з Voque. У виданні працювали дві її сестри – Сара та Джейн. Прохання полягало в тому, щоб допомогти Діані підібрати базовий гардероб.

Принцеса Діана, фото 1981 року / Фото: Associated Press

"Але потім я взяла все це на себе. Щойно дізнавшись про такі відомі імена, як Віктор Едельштейн і Кетрін Вокер, я робила все сама — телефонувала їм і все обговорювала. Але в той перший рік Анна мені суттєво допомогла. Мені потрібна була ніша, в якій би мені подобався дизайнер і, де я могла б знайти все необхідне... Я не могла носити модний одяг, оскільки він був не зовсім практичним для роботи, проте мені потрібний був одяг, який мав би красивий вигляд цілий день, стриманих кольорів, зі скромним вирізом декольте і відповідною довжиною спідниць. Я навіть не знала, що в подоли суконь чи спідниць можна вшити спеціальні обтяжувачі (щоб спідниці не піднімалися на вітрі). Свого часу я сама всьому навчилася. Ніхто мені не допомагав", — згадувала принцеса Уельська.

Принцеса Діана, фото 1981 року / Фото: Associated Press

До речі, лайфгак із обтяжувачами у подолах спідниць та суконь першою почала використовувати королева Єлизавета II.

Принцеса Діана, фото 1981 року / Фото: Associated Press

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