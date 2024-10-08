У це важко повірити: який розмір одягу носила королева Вікторія і якого зросту була

Існує багато портретів і фотографій британської королеви Вікторії, яка до Єлизавети II була монархинею, яка найдовше правила у Великій Британії, проте більшість цих фотографій зроблено в період її вже дорослого життя. Після народження дев'ятьох дітей її фігура змінилася, але також на неї вплинуло горе – Вікторія набрала вагу після смерті чоловіка принца Альберта.

Королева Вікторія / Фото: Getty Images

На всіх знімках та портретах вона зображена у пишних спідницях, тому складно зрозуміти, який розмір одягу носила ця легендарна жінка. Завдяки організації Historic Royal Palaces, яка буквально вперше показала одну рідкісну річ – спідню білизну королеви – можна побачити, що вона була не просто мініатюрною, а буквально крихітною.

У відео нам продемонстрували нижню сукню, яку у нас частіше називають підспідничником. Цей предмет одягу жінки на той час носили під основною верхньою сукнею.

"Ця нижня спідниця належала королеві Вікторії. Що дійсно цікаво, так це те, що розміри цієї спідниці дуже схожі на розміри її весільної сукні, що дозволяє припустити, що нижня спідниця датується приблизно тим же часом, що і її шлюб з принцом Альбертом 1840 року. Тому ми думаємо, що вона могла носити її на початку 20-х років. Це надзвичайно рідкісний екземпляр, бо збереглося лише кілька предметів її спідньої білизни з її раннього життя. Стиль вирізу та талії типовий для моди 1840-х років", — йдеться у відео.

Сукня королеви Вікторії / фото: Historic Royal Palaces

"Як і слід було чекати від королівського одягу, він чудово пошитий. Ви можете визначити, наскільки тонка бавовняна тканина, за щільністю складок навколо талії. Тут також є ці красиві маленькі зав'язки ззаду, які використовувалися для того, щоб затягнути виріз, роблячи його максимально щільним під її сукнею", — розповідає асистентка куратора Кейт Гарріс у ролику.

Також згідно із Historic Royal Palaces королева була дуже невисокою. Історикиня Люсі Ворслі розповіла, що портретист Томас Саллі, який створив один з перших і найпрекрасніших портретів молодої королеви Вікторії 1838 року, стверджував, що виміряв її рулеткою, і її зріст був рівно 5 футів 1¼ дюйма — це близько 155,5 сантиметра.

Королева Вікторія. Портрет Томаса Саллі, 1838 рік / Фото: Getty Images

Дядько Вікторії Леопольд, який дбав про добробут молодої принцеси у своїх численних листах до неї, турбувався, що вона не робить достатньо вправ або не їсть правильної їжі. Але, попри всі його поради щодо дієти, Вікторія так і не виросла. Її шлюб, дев'ять вагітностей і переїдання протягом усього життя невблаганно позначилися на фігурі та вазі Вікторії, через що вона здавалася ще нижчою.

Низький зріст Вікторії завжди її засмучував — якось вона сказала: "Усі ростуть, крім мене!"

Королева Вікторія / Фото: Getty Images

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