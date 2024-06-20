У центрі уваги не Летиція, а її дочка Леонор: монарша родина Іспанії на святковому концерті

Вранці сім'я вітала підданих з балкону Королівського палацу, звідки вони спостерігали за урочистою зміною Королівської гвардії.

Іспанська королівська родина / Фото: Getty Images

А ввечері король Філіп, королева Летиція та двоє їхніх дочок – принцеса Леонор та інфанта Софія були присутні на концерті Ара Малікяна у Королівському палаці в Мадриді.

На концерті Летиція з'явилася у чорному топі, оголивши свої рельєфні руки, золотій максіспідниці плісе Massimo Dutti та доповнила образ чорною накидкою та широким чорним ременем від Boss. Взута королева була в чорні сандалі на пласкій підошві. Вона зробила вечірнє укладання та макіяж, одягла сережки та свою улюблену каблучку.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Спадкоємиця короля – принцеса Астурійська Леонор – одягла топ з вишивкою та мереживним низом та спідницю з цього ж комплекту довжиною нижче колін від Sfera, взула чорні шкіряні туфлі з відкритою п'ятою Сarolina Herrera та чорну хустку накинула на плечі. Дівчина розпустила волосся та зробила вечірній макіяж.

Королівська родина Іспанії / Фото: Getty Images

Молодша дочка королівського подружжя — інфанта Софія — була в топі з паєтками Claudie Pierlot і штанях-кльош зі стрілками, а також взута в бронзові туфлі на стійких підборах.

Король Філіп VI, на честь якого і був організований цей концерт, одягнув синій піджак і сірі штани, був у світлій сорочці і відмовився від краватки.

Королівська родина Іспанії / Фото: Getty Images

Раніше, нагадаємо, на честь 10-річчя його правління ми розповідали вам цікаві факти про короля.

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