Цього дня 66 років тому: маленькі принц Чарльз і принцеса Анна на спортивному заході в Шотландії

Цього дня 66 років тому: маленькі принц Чарльз і принцеса Анна на спортивному заході в Шотландії

Всі знають, що королева Єлизавета II все своє життя проводить літні канікули в Шотландії, в замку Балморал.

Ми продовжуємо розглядати архівні знімки британської королівської сім'ї. Тож не дивно, що і діти королеви своє дитинство проводили також в Балморалі. Наприклад, на цій фотографії зображений спадкоємець трону принц Чарльз і його молодша сестра принцеса Анна.

Вони одягнені в шотландські кілти, на Анні також кофта і кардиган, білі шкарпетки і чорні туфлі, а її брат в білій сорочці, краватці і сірому піджаку. Обидвоє спостерігають за Іграми Бремара в Шотландії 9 вересня 1955 року. Принцу Чарльзу тут майже 7 років, а його сестрі тільки-но виповнилося 5.

Принц Чарльз і принцеса Анна / Associated Press

Принц Чарльз, якому зараз 72 роки, якраз проводить канікули в Балморалі разом зі своєю дружиною Каміллою, герцогинею Корнуольською. Там же перебуває і Її Величність королева Єлизавета II, повідомляється, що вона буде в Балморалі до жовтня, після чого, швидше за все, повернеться до Віндзора.

Принц Чарльз і герцогиня Камілла / Getty Images

Доречі кілт принцу Уельскому пасував завжди, він досі одягає його, особливо, коли перебуває в Шотландії.

Герцогиня Корнуольська і принц Чарльз / Getty Images

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Королева Єлизавета II в Шотландії (13 фото)

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