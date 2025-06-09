У Chanel і сережках своєї бабусі: 68-річна принцеса Монако Кароліна зробила рідкісний вихід у світ

Принцеса Кароліна та президент Франції / © Getty Images

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Принцеса Кароліна, старша дочка голлівудської зірки Грейс Келлі та князя Монако Реньє III, рідкісна гостя на публічних заходах. Жінка любить вести тихе життя і не розповідати про себе надто багато пресі. Однак принцеса Монако не могла пропустити історичну державну вечерю у палаці, оскільки на ній у суботу ввечері головували її брат князь Альбер II та невістка княгиня Шарлін з нагоди візиту до Монте-Карло президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини першої леді Бріжит Макрон.

Це був перший банкет такого роду, проведений у князівстві від 1984 року, коли ще батько Кароліни — Реньє ІІІ — приймав тодішнього президента Франсуа Міттерана та його дружину Даніель.

Принцеса Кароліна / © Getty Images

Принцеса Ганноверська обрала вбрання від французького Модного дому Chanel, з яким давно співпрацює, як їхня пані-посол. Кароліна носила ансамбль, який включав приталену чорну сукню, розшиту стразами і короткий жакет з оксамиту в так званому клоунському стилі, оскільки його також прикрашало ніжно-рожевий фатин на комірі. Вбрання належить до колекції от кутюр весна-літо 2024 року, яка була натхненна балетом, і для принцеси Кароліни це дуже близько, оскільки вона вивчала це мистецтво.

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Кароліна також доповнила образ прикрасами, серед яких можна помітити сережки з величезними діамантами Cartier, які спочатку належала її бабусі по батьківській лінії, принцесі Шарлотті. Також на принцесі можна побачити діамантову брошку з величезною перлиною та лаконічне кольє з браслетами.

Принцеса Кароліна та Президент Франції / © Getty Images

Шарлін же з’явилася на банкеті у червоній сукні та діамантових сережках-люстрах від відомого ювелірного бренду.

Принцеса Шарлін / © Getty Images