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У Chanel і сережках своєї бабусі: 68-річна принцеса Монако Кароліна зробила рідкісний вихід у світ
Принцеса Ганноверська вирішила не пропускати історичну вечерю з президентом Франції.
Принцеса Кароліна, старша дочка голлівудської зірки Грейс Келлі та князя Монако Реньє III, рідкісна гостя на публічних заходах. Жінка любить вести тихе життя і не розповідати про себе надто багато пресі. Однак принцеса Монако не могла пропустити історичну державну вечерю у палаці, оскільки на ній у суботу ввечері головували її брат князь Альбер II та невістка княгиня Шарлін з нагоди візиту до Монте-Карло президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини першої леді Бріжит Макрон.
Це був перший банкет такого роду, проведений у князівстві від 1984 року, коли ще батько Кароліни — Реньє ІІІ — приймав тодішнього президента Франсуа Міттерана та його дружину Даніель.
Принцеса Ганноверська обрала вбрання від французького Модного дому Chanel, з яким давно співпрацює, як їхня пані-посол. Кароліна носила ансамбль, який включав приталену чорну сукню, розшиту стразами і короткий жакет з оксамиту в так званому клоунському стилі, оскільки його також прикрашало ніжно-рожевий фатин на комірі. Вбрання належить до колекції от кутюр весна-літо 2024 року, яка була натхненна балетом, і для принцеси Кароліни це дуже близько, оскільки вона вивчала це мистецтво.
Кароліна також доповнила образ прикрасами, серед яких можна помітити сережки з величезними діамантами Cartier, які спочатку належала її бабусі по батьківській лінії, принцесі Шарлотті. Також на принцесі можна побачити діамантову брошку з величезною перлиною та лаконічне кольє з браслетами.
Шарлін же з’явилася на банкеті у червоній сукні та діамантових сережках-люстрах від відомого ювелірного бренду.