ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
182
Час на прочитання
2 хв

У Chanel і сережках своєї бабусі: 68-річна принцеса Монако Кароліна зробила рідкісний вихід у світ

Принцеса Ганноверська вирішила не пропускати історичну вечерю з президентом Франції.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Кароліна та президент Франції

Принцеса Кароліна та президент Франції / © Getty Images

Принцеса Кароліна, старша дочка голлівудської зірки Грейс Келлі та князя Монако Реньє III, рідкісна гостя на публічних заходах. Жінка любить вести тихе життя і не розповідати про себе надто багато пресі. Однак принцеса Монако не могла пропустити історичну державну вечерю у палаці, оскільки на ній у суботу ввечері головували її брат князь Альбер II та невістка княгиня Шарлін з нагоди візиту до Монте-Карло президента Франції Еммануеля Макрона та його дружини першої леді Бріжит Макрон.

Це був перший банкет такого роду, проведений у князівстві від 1984 року, коли ще батько Кароліни — Реньє ІІІ — приймав тодішнього президента Франсуа Міттерана та його дружину Даніель.

Принцеса Кароліна / © Getty Images

Принцеса Кароліна / © Getty Images

Принцеса Ганноверська обрала вбрання від французького Модного дому Chanel, з яким давно співпрацює, як їхня пані-посол. Кароліна носила ансамбль, який включав приталену чорну сукню, розшиту стразами і короткий жакет з оксамиту в так званому клоунському стилі, оскільки його також прикрашало ніжно-рожевий фатин на комірі. Вбрання належить до колекції от кутюр весна-літо 2024 року, яка була натхненна балетом, і для принцеси Кароліни це дуже близько, оскільки вона вивчала це мистецтво.

Кароліна також доповнила образ прикрасами, серед яких можна помітити сережки з величезними діамантами Cartier, які спочатку належала її бабусі по батьківській лінії, принцесі Шарлотті. Також на принцесі можна побачити діамантову брошку з величезною перлиною та лаконічне кольє з браслетами.

Принцеса Кароліна та Президент Франції / © Getty Images

Принцеса Кароліна та Президент Франції / © Getty Images

Шарлін же з’явилася на банкеті у червоній сукні та діамантових сережках-люстрах від відомого ювелірного бренду.

Принцеса Шарлін / © Getty Images

Принцеса Шарлін / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie