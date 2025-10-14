У Chanel і діамантових сережках: Меган Маркл сходила з чоловіком до ресторану

Меган Маркл / © Associated Press

Пару помітили папараці на виході з Сохо-Гауса. 44-річна Меган була одягнена в сукню без бретельок від Chanel, у руках вона тримала атласний клатч Giorgio Armani і була взута в туфлі Balenciaga. Меган зібрала волосся у гладкий пучок, наділа сережки з діамантами від Maya Brenner і зробила макіяж. Принц Гаррі був у темно-синьому костюмі без краватки та в білій сорочці.

Сохо-Гаус — ресторан, призначений лише для членів клубу. Як пише People, у п’ятницю Гаррі та Меган пообідали в цьому популярному місці з Сереною Вільямс, а вихідними зустрілися там з Едом Шираном.

Меган і Гаррі в Нью-Йорку

Цей заклад має сентиментальне значення для принца Гаррі та Меган Маркл, оскільки їхнє перше побачення відбулося саме в такому лондонському закладі в липні 2016 року.

Нагадаємо, за підсумками поїздки до Нью-Йорка герцогиня Сассекська вже поділилася відеороликом у своєму Instagram.