У чарівній обідку з метеликами: королева Максима у красивому весняному зеленому образі на святі

Королева та її сім'я були у піднесеному настрої, а також дуже стильно одягнені. У образі Її Величності продумана кожна дрібна деталь.

27 квітня в Нідерландах особливе свято — день народження їхнього монарха — короля Віллема-Олександра. Сьогодні йому виповнилося 57 років, але також у країні цього дня святкують ще й державне свято – Дня Короля.

Вуличне святкування цього року відбулося у місті Еммен, куди прибула і королівська родина — Його Величність Віллема-Олександр, королева Максима та три їхні доньки - принцеси Катаріна-Амалія, Алексія та Аріана.

Вибір вбрань королевою Максимою завжди дивує, оскільки вона чудовий смак і любить бути яскравою і жіночною. Цього року на свято Її Величність одягла просто чарівну сукню, яку доповнила фантазійним обідком у вигляді великих метеликів.

Король Віллема-Олександр, королева Максима та три їхні доньки — принцеси Катаріна-Амалія, Алексія та Аріана / Фото: Getty Images

Сама ж сукня була зеленого відтінку і була прикрашена перфорацією у вигляді листя тропічних рослин. Спідниця сукні була асиметричною, а доповнила вона вбрання коротким кардиганом молочного відтінку, а також рукавичками, бежевими туфлями та прикрасами із перлами. У руці вона також тримала невеликий зелений клатч із текстурної шкіри.

Як відбувалося свято, сім'я також показала в соцмережах.

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