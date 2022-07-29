У чарівній сукні з квітковим принтом: дружина молодшого сина Єлизавети II на спортивному заході

28 липня у Великій Британії стартували Ігри Співдружності — це міжнародні комплексні спортивні змагання країн Співдружності націй, що проводяться раз на чотири роки.

На другий день заходу принц Едвард, граф Весекський, та його дружина графиня Софі, відвідали стадіон Коевентрі, де проводились змагання з регбі. Для виходу графиня обрала чарівну блакитну сукню міді з квітковим принтом та короткими рукавами флаттер від бренду Peter Pilotto. Але це вбрання зовсім не новинка, раніше в цій сукні вона вже з'являлася.

Графіня Вессекська Софі / Фото: Getty Images

Сукню дружина принца доповнила коричневими еспадрільями на платформі від Penelope Chilvers, сумкою на довгому ремінці та сонцезахисними окулярами від Cartier.

Графіня Вессекська Софі / Фото: Getty Images

Завершили цей ансамбль лаконічні сережки та ланцюжок із кулоном.

Графіня Вессекська Софі / Фото: Getty Images

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