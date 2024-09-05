У червоних шкіряних штанах: зухвале вбрання принцеси Діани, яке ви точно не бачили

Це було зовсім не типове вбрання для дружини принца, але цей стиль їй дуже личив.

Всі звикли до того, що Діана, принцеса Уельська, коли вийшла заміж за принца Чарльза, з'являлася на публіці винятково в елегантних костюмах, гламурних сукнях з рюшами та незвичайних капелюшках. Проте траплялися випадки, коли вона дозволяла собі піти у відрив.

1987 року принцесу помітили увечері в Лондоні, коли вона залишала мюзикл "Привид Опери", який ставили в Театрі Її Величності.

Того дня вона одягла зовсім не вечірню сукню, а зухвалі червоні шкіряні штани з високим посадженням. Носила вона їх у поєднанні зі смугастою блузою, капроновими колготками та чорними туфлями на невисоких підборах.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Доповнювали її образ чорний сатиновий бомбер, лаконічна сатинова сумочка на довгому ремінці та чорні сережки-кліпси.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Такі вбрання вона одягала не часто, але вигляд у них мала справді чудовий. Через кілька років вона стала розкутішою в плані моди і навіть з'являлася на вулиці в велосипедках, кросівках і футболках з принтами.

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