У червоній блузці та штанях зі стрілками: ефектна Меган Маркл виступила на саміті в Манчестері

Герцог та герцогиня Сассекські вчора ввечері взяли участь у саміті One Young World Summit у Манчестері, підтримуючи організацію, радницею якої Меган є від 2014 року.

Вихідними подружжя Сассекських прилетіло до Великої Британії на комерційному рейсі. А вчора з'явилися на першому спільному заході – саміті One Young World Summit у Манчестері.

Вдень Меган та Гаррі брали участь у закритому круглому столі, де обговорювалися питання гендерної рівності. А ввечері їх зустріли оваціями на церемонії відкриття заходу.

41-річна герцогиня Сассекська з'явилася на публіці у червоній блузці та штанах зі стрілками від екологічного бренду Another Tomorrow та доповнила свій образ туфлями від Aquazzura.

Меган і Гаррі в Манчестері / Фото: Associated Press

Образ Меган доповнила золотими сережками-кільцями від Tabayer Oera, декількома прикрасами на пальцях, вечірнім макіяжем, а волосся зібрала в хвіст.

Виступаючи з промовою на саміті, Меган сказала:

Меган у Манчестері / Фото: Associated Press

"Дуже приємно повернутися до Великої Британії, і дуже приємно повернутися з усіма вами в One World". Повертаючись до своєї історії з організацією, в якій вона працювала радницею ще від 2014 року, герцогиня сказала, що вона була "напевно, багато в чому схожа на кожного з вас", коли вперше вступила до неї: "молода, амбітна, яка відстоює те, у що я глибоко вірила", - каже Меган, пише People.

Розмірковуючи про почуття невпевненості в собі Меган із любов'ю згадала відвідування флагманського заходу One Young World у Оттаві 2016 року та Лондоні 2019 року.

"Після того моменту можна сказати, що моє життя досить сильно змінилося. Тепер я вийшла заміж і стала мамою", — сказала вона під оплески публіки.

Меган і Гаррі в Манчестері / Фото: Associated Press

"Мій світогляд розширився в геометричній прогресії, коли я побачила світову спільноту очима моєї дитини, і я запитувала: "Що це за світ, який він хотів би прийняти?" і "Що ми можемо зробити, що я можу зробити, щоб зробити його кращим", - сказала Меган.

Завершуючи свою промову, Меган сказала, що для неї було честю виступати сьогодні перед спільнотою.

"Я в захваті від того, що мій чоловік може приєднатися до мене цього разу, щоб на власні очі побачити і засвідчити мою повагу до цієї неймовірної організації та всього, що вона забезпечує, а також виконує", — сказала Меган з усмішкою. "One Young World був невід'ємною частиною мого життя за стільки років до того, як я зустріла його, тому щоб знову зустрітися тут, на британській землі, з ним поруч зі мною, все здається логічним", - підсумувала герцогиня.

Меган і Гаррі у Манчестері / Фото: Associated Press

За даними організації, від моменту запуску 2009 року співтовариство One Young World виросло до мережі з більш ніж 13 700 послів, а їхні проєкти розширилися до 35,8 мільйонів людей у всьому світі.

Меган і Гаррі у Манчестері / Фото: Associated Press

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