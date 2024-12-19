У червоній блузці та спідниці з квітами: королева Летиція з чоловіком відвідала зустріч у палаці в Мадриді

Королева Летиція та король Філіп VI були присутні на урочистому заході у Королівському палаці в Мадриді.
Їхні Величності відвідали зустріч патронату Фонду принцеси Жирони.
Зустріч проводиться щороку приблизно в цей час, і Летиція продемонструвала навіть той самий образ, що і на торішньому заході.
На ній була червона блузка з шовку з драпірованим вирізом від Hugo Boss, яку вона поєднувала з чорною спідницею-олівцем з великими вишитими квітами від Carolina Herrera.
Королева Летиція залишила волосся розпущеним, а макіяж її був виконаний у класичних улюблених відтінках.
Король Філіп VI одягнув темно-синій костюм у смужку, білу сорочку і блакитну краватку в принт.
Нещодавно ми розповідали, як королева Летиція осоромилася під час нещодавньої поїздки до Італії.
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