У червоній блузі, яка прикриває живіт: який зараз вигляд має вагітна принцеса Люксембурзька Олександра

Принцеса Люксембурзька Олександра і Ніколая Багорі / © Getty Images

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Пара, яка нещодавно оголосила про те, що чекають на другу дитину, відвідали урочистості напередодні святкування Національного дня на площі Гійома в Люксембурзі.

Принцеса була одягнена в червону подовжену блузу, яка чудово приховувала живіт і темно-сині вузькі штани-сопілки і взута в золотисті босоніжки на стійких підборах. Вона зібрала волосся в одну косу на бік, одягла сережки-висячки, на шиї у неї було золоте кольє з квіткою і кілька каблучок на пальцях.

Принцеса Люксембурзька Олександра і Ніколая Багорі / © Getty Images

Чоловік принцеси Ніколя Багорі був одягнений у темно-синій костюм, білу сорочку та краватку кольору баклажану.

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Нагадаємо, у травні 2024 року в Олександри та Ніколя народилася дочка, якій дали ім’я Вікторія. Стать другої дитини пари залишається невідомою і так буде, швидше за все, до самого її народження, яке очікується судячи з усього влітку.