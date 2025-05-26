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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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13
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У червоній блузці і штанях до тону: яскрава княгиня Шарлін відвідала перегони в Монако

Принцеса Шарлін та її чоловік князь Альбер II відвідали Гран-прі Формули-1 у Монако.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлін

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня була цього дня одягнена у яскраво-червону смугасту блузку, червоні штани зі стрілками та взута у червоні туфлі-човники на підборах. Образ Шарлін доповнила квітковими сережками та великими чорними сонцезахисними окулярами.

Князь Альбер II з’явився на заході у темно-синьому піджаку, пісочних штанях, білій сорочці та синій краватці в принт, а взутий у шкіряні туфлі.

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлін і князь Альбер II / © Getty Images

У Instagram монакської князівської родини також поділилися відео із заходу.

Також раніше ми показували, що Шарлін та Альбер відвідали один із днів перегонів Формули 1 у Монако.

Княгиня Шарлін / © Getty Images

Княгиня Шарлін / © Getty Images

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