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У червоній блузці і штанях до тону: яскрава княгиня Шарлін відвідала перегони в Монако
Принцеса Шарлін та її чоловік князь Альбер II відвідали Гран-прі Формули-1 у Монако.
Княгиня була цього дня одягнена у яскраво-червону смугасту блузку, червоні штани зі стрілками та взута у червоні туфлі-човники на підборах. Образ Шарлін доповнила квітковими сережками та великими чорними сонцезахисними окулярами.
Князь Альбер II з’явився на заході у темно-синьому піджаку, пісочних штанях, білій сорочці та синій краватці в принт, а взутий у шкіряні туфлі.
У Instagram монакської князівської родини також поділилися відео із заходу.
Також раніше ми показували, що Шарлін та Альбер відвідали один із днів перегонів Формули 1 у Монако.