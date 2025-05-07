ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
1 хв

У червоній блузці і спідниці в принт: королева Матильда приїхала з візитом до університету

Королева Бельгії відвідала новий робочий захід у Левені.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Матильда

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та ректор Левенського католицького університету Люк Сельс побували на науковому симпозіумі, організованому Льовенським католицьким університетом (KUL) з нагоди 20-річчя дослідницької програми з раку та вагітності.

На цю зустріч королева приїхала в темно-червоній блузі з V-подібним вирізом на декольте та спідниці довжини трохи нижче колін з контрастним принтом. Королева підібрала до образу замшеві туфлі-човники на підборах до тону і доповнила образ кількома золотими браслетами, заручальною каблучкою з сапфіром, сережками-кільцями невеликого розміру і червоним клатчем.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда мала натуральний денний макіяж і класичну зачіску.

Нагадаємо, днями королева Матильда у червоній сукні та золотих прикрасах відвідала церемонію у Брюсселі.

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie