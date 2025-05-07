У червоній блузці і спідниці в принт: королева Матильда приїхала з візитом до університету

Королева Матильда / © Getty Images

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Королева Матильда та ректор Левенського католицького університету Люк Сельс побували на науковому симпозіумі, організованому Льовенським католицьким університетом (KUL) з нагоди 20-річчя дослідницької програми з раку та вагітності.

На цю зустріч королева приїхала в темно-червоній блузі з V-подібним вирізом на декольте та спідниці довжини трохи нижче колін з контрастним принтом. Королева підібрала до образу замшеві туфлі-човники на підборах до тону і доповнила образ кількома золотими браслетами, заручальною каблучкою з сапфіром, сережками-кільцями невеликого розміру і червоним клатчем.

Королева Матильда / © Getty Images

Матильда мала натуральний денний макіяж і класичну зачіску.

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Нагадаємо, днями королева Матильда у червоній сукні та золотих прикрасах відвідала церемонію у Брюсселі.

Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда / © Getty Images Королева Матильда та король Філіп / © Getty Images