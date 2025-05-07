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У червоній блузці і спідниці в принт: королева Матильда приїхала з візитом до університету
Королева Бельгії відвідала новий робочий захід у Левені.
Королева Матильда та ректор Левенського католицького університету Люк Сельс побували на науковому симпозіумі, організованому Льовенським католицьким університетом (KUL) з нагоди 20-річчя дослідницької програми з раку та вагітності.
На цю зустріч королева приїхала в темно-червоній блузі з V-подібним вирізом на декольте та спідниці довжини трохи нижче колін з контрастним принтом. Королева підібрала до образу замшеві туфлі-човники на підборах до тону і доповнила образ кількома золотими браслетами, заручальною каблучкою з сапфіром, сережками-кільцями невеликого розміру і червоним клатчем.
Матильда мала натуральний денний макіяж і класичну зачіску.
Нагадаємо, днями королева Матильда у червоній сукні та золотих прикрасах відвідала церемонію у Брюсселі.